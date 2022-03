Intesa: con gruppo Pietro Fiorentini per sviluppo idrogeno

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Il gruppo Pietro Fiorentini e Intesa Sanpaolo Innovation Center annunciano la partenza del programma Sustainable Energy Venture, la call per startup e piccole e medie imprese nazionali e internazionali volta a identificare e supportare le migliori tecnologie legate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno e alla riduzione delle emissioni di Co2.

L'obiettivo del gruppo Pietro Fiorentini è di sfruttare il proprio know how a livello produttivo e le competenze maturate per accelerare i migliori progetti di innovazione tecnologica nel campo della sostenibilità energetica. Intesa Sanpaolo Innovation Center, attraverso la piattaforma StartUp Initiative, supporterà il management del gruppo Pietro Fiorentini nelle attività di selezione delle candidature ricevute. Le startup/piccole e medie imprese vincitrici del programma potranno valutare con il board del Gruppo Pietro Fiorentini diverse possibilità di collaborazione dal punto di vista produttivo, economico e finanziario.

"L'idea di contribuire alla sostenibilità grazie alla tecnologia è il concetto su cui è fondato il nostro purpose, il fine ultimo per cui l'azienda esiste e opera", afferma Mario Nardi, amministratore delegato del Gruppo Pietro Fiorentini.

"Intesa Sanpaolo Innovation Center è impegnato a promuovere l'innovazione nelle filiere energetiche alternative e nelle tecnologie legate alla riduzione del carbonio, è quindi lieto di offrire il suo supporto a questo programma di accelerazione per un importante cliente come il Gruppo Pietro Fiorentini", afferma Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. (ANSA).