Imprese: nel 2021 Supply chain finance sfiora 500 miliardi

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Dopo il calo del 2020, che aveva visto una riduzione del valore dei crediti commerciali del 3,1%, l'anno scorso il mercato potenziale del 'Supply chain finance' (cioè l'insieme di soluzioni, molte delle quali innovative, che consentono a un'impresa di finanziare il proprio capitale circolante) torna a crescere e si attesta tra 457 e i 495 miliardi.

Emerge da dati dell'Osservatorio sul settore della School of Management del Politecnico di Milano, secondo i quali in parallelo cresce in maniera decisa (+5%) il mercato servito con soluzioni di Supply Chain Finance che consentono alle imprese di finanziare il capitale circolante facendo leva sul ruolo e le relazioni della filiera, che raggiunge il valore di circa 121 miliardi nel 2021.

Aumenta pressoché l'intero ventaglio delle soluzioni. Nel 2021 crescono i volumi del Factoring, tornato quasi ai livelli pre-pandemia (+5% sul 2020, per un valore di 57,4 miliardi di euro), quelli del Reverse Factoring (7,2 miliardi di euro +14%) e dell'Invoice Trading (0,3 miliardi di euro, +7%), che registrano il picco più alto di sempre. Crescono il Purchase Order Finance (1 miliardi di euro, +21%) e la carta di credito (2,3 miliardi di euro, +23%).

Ma soprattutto le soluzioni innovative, come il Dynamic Discounting (0,3 miliardi di euro, +200%) e il Confirming (1,2 miliardi di euro, +58%). L'Anticipo Fattura, porzione importante del mercato servito pari a 42 miliardi di euro, invece, è stabile rispetto al 2020. La sostenibilità sta trainando il mercato e il suo ecosistema, che ha visto l'introduzione di nuovi attori responsabili di pratiche di sostenibilità integrate nelle soluzioni Scf, conclude l'Osservatorio, che ha presentato la sua ricerca sull'anno scorso al convegno 'Supply Chain Finance: prove di sostenibilità'. (ANSA).