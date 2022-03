8 marzo: Confesercenti, +7 mila imprese femminili in 12 mesi

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Dopo la brusca frenata del 2020, l'imprenditoria femminile torna a correre: nel 2021 si registrano 7.294 imprese attive in più (+0,6%), una crescita che riporta il totale di imprese rosa ai livelli pre-pandemia. Ma la crescita non è omogenea: commercio al dettaglio e ristorazione, tra i comparti più colpiti dalla pandemia, continuano a soffrire e perdono quasi 2mila attività in 12 mesi.

È quanto emerge dalle elaborazioni condotte dall'Ufficio economico Confesercenti su dati camerali in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'incremento è stato più rapido in Trentino, Lombardia (rispettivamente +1,7% e +1,6%), Sicilia e Puglia (+1,2%), mentre la discesa è risultata più rapida nel Lazio (-1,7%).

Il ritorno alla crescita dell'imprenditoria femminile si accompagna ad una tendenza al consolidamento organizzativo. Ad aumentare sono infatti soprattutto le consistenze delle società di capitale (+4,1% a fine 2021) - con il settore dell'alloggio sopra la media nazionale (+5,5%) - mentre si riduce invece il numero di società di persone (-1,7% rispetto al 2020). La ripresa nasce dunque dalle società di capitali, tipologia di azienda più strutturata e "robusta" sotto il profilo organizzativo e gestionale.

"Nonostante le difficoltà, le imprenditrici hanno dimostrato di sapere mettersi in discussione e creare opportunità per loro stesse e per gli altri", commenta la presidente di Impresa Donna Confesercenti Barbara Quaresmini. "È però necessario fare di più per sostenere le imprese al femminile, che sono ancora solo il 22,6% del totale.

Confesercenti sta studiando linee di credito dedicate alle donne, per rafforzare ulteriormente il servizio di accesso al credito dell'associazione, già ben strutturato e a disposizione dalle sedi territoriali. Ma sarà fondamentale anche utilizzare fino in fondo le risorse messe a disposizione dal PNRR per l'imprenditoria femminile". (ANSA).