8 marzo: Legacoop, 50 mila euro per le cooperative femminili

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Cinquanta mila euro per la nuova cooperazione al femminile arrivano con il nuovo bando CoopstartupHER, lanciato dalla commissione Pari opportunità di Legacoop nazionale e Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop.

Il bando, aperto dall'8 marzo fino al 31 maggio 2022, è rivolto a gruppi e cooperative a maggioranza femminile. I partecipanti seguiranno un percorso formativo e di accelerazione e i cinque progetti più promettenti saranno premiati con un contributo a fondo perduto di 10.000 euro ciascuno.

"Al 31 dicembre 2020 - spiega la presidente della Commissione Pari Opportunità di Legacoop, Annalisa Casino - il 99% delle persone che avevano perso il lavoro nel corso della pandemia era donna. Dall'ottobre scorso l'occupazione ha ripreso a crescere, ma trainata soltanto da quella maschile. Di fronte a questi dati abbiamo voluto aprire una possibilità concreta per consentire alle donne di tornare ad essere protagoniste del proprio futuro".

"CoopstartupHER si configura come uno strumento messo a disposizione dalla cooperazione per rispondere ad una esigenza sociale nazionale volta alla creazione di lavoro e occupazione di qualità", sottolinea il presidente di Legacoop Nazionale, Mauro Lusetti. "Con questo intervento - spiega il direttore generale di Coopstartup, Simone Gamberini - il Fondo investe sulla capacità delle donne di essere imprenditrici unendosi in cooperativa e creando lavoro per diventare un volano di crescita sostenibile per tutti". (ANSA).