8 marzo: consulenti, +8,3% assunzioni fra laureate nel 2021

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Nel 2021, il mercato del lavoro nazionale sembra aver riconosciuto "maggiore attenzione ai profili femminili più qualificati: complice l'aumento della domanda di alcuni settori, ma anche le crescenti difficoltà di reclutamento di specifiche figure, le assunzioni di donne sono state caratterizzate da una crescita sia delle laureate (+8,3%), sia delle professioni intellettuali e ad elevata specializzazione (+23%) e di quelle tecniche (+1%)". Lo si legge nella ricerca realizzata dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro sull'occupazione 'rosa', diffusa alla vigilia dell'8 marzo. Le laureate, si evidenzia, "hanno rappresentato il 18,4% delle nuove attivazioni (tra gli uomini la percentuale è dell'8,5%), mentre le figure apicali della 'piramide' professionale - quelle ad elevata specializzazione e tecniche - hanno contribuito a circa un quarto dei nuovi contratti (24,3%)". E, in molti casi, recita lo studio, "tali dinamiche hanno interessato professioni a tradizionale vocazione maschile: è il caso dei profili ingegneristici (+40,2%), dove le donne hanno contribuito al 28% delle nuove assunzioni, degli specialisti in scienze matematiche ed informatiche (+19,5%), delle professioni tecniche in campo ingegneristico e della produzione (+8,5%)". (ANSA).