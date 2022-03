Professioni: Enasarco, necessario creare sinergie tra Casse

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Da sempre sono stato sostenitore della necessità di creare sinergie anche con le altre Casse di previdenza per ampliare i nostri orizzonti, partecipando attivamente tutti insieme alla vita del Paese, pur senza perdere di vista le nostre individualità e le nostre peculiarità". Ad affermarlo il presidente dell'Enasarco (Ente di previdenza degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari) Alfonsino Mei, intervenendo all'Assemblea dei delegati della Cassa professionale, che "ha approvato a larga maggioranza la previsione di Budget economico per il 2022, già deliberata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione", si legge in una nota. Il piano di investimenti, ha spiegato, "sarà un piano a favore del sistema Italia e dell'economia reale". (ANSA).