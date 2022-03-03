Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 62 GIOVEDI' 03 MARZO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:24

          Congelate azioni per 1,2 miliardi all'oligarca Mordashov

        2. 18:13

          Spread Btp e Bund chiude in rialzo a 153 punti

        3. 18:03

          Borsa:Europa chiude in rialzo con Fed, volano gas e petrolio

        4. 17:39

          Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,70%)

        5. 17:39

          Cambi: Bce sospende pubblicazione tasso euro/rublo

        6. 16:32

          Torna Fieragricola, tra digitale e campi a emissioni zero

        7. 15:20

          Turismo: su sito ministero dati bonus 80%, 5mila domande

        8. 14:11

          P.a: Virgone, ad aprile arriva piattaforma interoperabilità

        9. 13:22

          Borsa: Europa in rialzo con futures Usa, Milano +0,47%

        10. 13:20

          Borsa: società russe a Londra quasi azzerano valore

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie