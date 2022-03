Finanza: minibond Direzione Lavoro con garanzia Pmi

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Direzione Lavoro Group", operante nel settore dei servizi dedicati alle risorse umane con sede a Pomezia (RM), emette il suo primo Minibond di max 500.000 euro, con il supporto di Frigiolini & Partners Merchant e la consulenza finanziaria di Blue Ocean Finance.

Il minibond ha scadenza 1 settembre 2023 ed è assistito da una garanzia dell'80% rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI nell'ambito del framework emergenziale previsto dal Decreto Liquidità. Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 4%. È prevista la consueta opzione call per l'eventuale rimborso anticipato a discrezione dell'Emittente, con contestuale premio all'investitore.

L'emissione è collocata sul Portale di crowdfunding Fundera, controllato da F&P Merchant, primo portale di crowdfunding autorizzato da Consob a collocare minibond sul mercato primario e primo ad essere accreditato presso Sace per il rilascio della "Garanzia Italia "sui minibond. (ANSA).