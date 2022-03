Pmi: commercialisti, -9,5% fatturato Srl industria nel 2020

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il comparto dell'industria ha registrato una discesa del fatturato del 9,5%, rispetto all'anno precedente, con un aumento degli addetti del +0,7%. È la fotografia scattata dall'Osservatorio sui bilanci 2020 delle Srl del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti, che evidenzia come il campione analizzato riguarda 92.000 società su un totale di 650.000 ed il settore "ha avuto un calo di ricavi più ampio delle Srl in generale (-8,5%), il valore della produzione, invece, si è ridotto dell'8,8% ed il valore aggiunto del -7,8% (-8,4% per tutte le Srl)". Per ciò che concerne l'analisi geografica del fatturato, i professionisti fanno sapere che, a livello di macroaree, le Srl del Centro della Penisola presentano un calo maggiore (-11,3%) rispetto alle altre: in particolare, si legge, "il Nord Est denota una flessione minore dei ricavi (-8%), seguito a distanza dal Nord Ovest (-9,6%) che presenta una discesa in linea con la media nazionale, mentre le Srl del Sud registrano un decremento comunque più elevato della media nazionale (-10,7%)". Per tutti i dettagli sul documento è possibile consultare il sito www.fondazionenazionalecommercialisti.it. (ANSA).