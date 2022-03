Lavoro: consulenti, Gol valorizzi tirocinio extracurriculare

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il tirocinio extracurriculare "dovrebbe essere valorizzato, nell'ambito del programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), proprio per la capacità di aumentare l'occupabilità dei soggetti che dopo o durante le attività di 'reskilling' ed 'upskilling' potrebbero completare praticamente il percorso di formazione, consolidando le proprie competenze, che nel contempo possono così essere portate a conoscenza delle imprese". Lo sottolinea il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, in audizione in Commissione Lavoro al Senato. I professionisti ritengono pure che, "per dare ulteriore valore al tirocinio le competenze acquisite dovrebbero essere "certificate" per essere opportunamente utilizzate nel mercato del lavoro. L'utilizzo della 'blockchain' potrebbe, poi, consentire la creazione e la verifica con un livello maggiore di velocità, sicurezza e trasparenza, consentendo la costruzione di un sistema unitario volto a facilitare il 'matching' tra domanda e offerta di lavoro, mediante la creazione del fascicolo elettronico del lavoratore", previsto da un decreto legislativo del 2015 e, di fatto, sottolineano, "inattuato, nel quale contenere i dati relativi alla professionalità acquisita e alla formazione". (ANSA).