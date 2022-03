Bankitalia: Fondenergia, 127 mln investiti (1,7% capitale)

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Dopo un primo investimento di 70 milioni di euro nello scorso dicembre, Fondenergia ha investito in febbraio altri 57 milioni nel capitale sociale della Banca", dunque "oggi il fondo pensione dei lavoratori dei settori energia e petrolio, gas, acqua e attività minerarie, con un investimento complessivo d'Italia di 127 milioni, detiene 5080 quote di partecipazione di Bankitalia, pari all'1,7% del capitale sociale". Lo si è appreso al seminario organizzato a Roma da Assofondipensione, proprio per approfondire l'investimento nell'Istituto di via Nazionale come opportunità per i fondi associati. Fondenergia, recita una nota, "è stato il primo tra tutti i fondi negoziali a entrare nella compagine azionarie della Banca centrale italiana, accanto a banche, compagnie di assicurazione, Casse di previdenza e fondazioni, seguito da Fondo Poste, che ha a sua volta investito in Bankitalia 20 milioni". Nel corso del seminario è stato evidenziato come si tratti di "un investimento slegato dai cicli economici, senza commissioni di acquisto, a rischio bassissimo per non dire inesistente, con un'aspettativa di rendimento minimo del 4,5% all'anno (il dividendo pagato negli ultimi sette anni, per il quale in Bankitalia esiste un fondo di stabilizzazione, rendimento minimo che potrebbe aumentare sino al 6%)". Oggi, va avanti la nota, "dopo le banche che hanno il 47,72% del capitale, Casse previdenziali (32%) e fondi pensione (5,85%) sono con il 37,85% il secondo azionista di Banca d'Italia, davanti a Fondazioni (8,45%) e assicurazioni (5,98%)".

Il presidente di Assofondipensione Giovanni Maggi "ha chiesto con forza al governo azioni per favorire l'adesione dei lavoratori ai fondi e una riforma con la riduzione delle attuali tassazioni", si legge, infine. (ANSA).