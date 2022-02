Pmi: Bain, filiere di distretto per affermare Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Dobbiamo creare un sistema per industria che affermi meglio il Made in Italy fuori dall'Italia, per consolidarne la presenza attraverso la logica del distretto industriale, della filiera, non necessariamente attraverso aumenti di capitale". Così il managing director Bain & Company Italia e Turchia, Roberto Prioreschi, nel corso di un'intervista ANSA Incontra. Accanto alla capitalizzazione delle imprese, indispensabile per migliorarne la competitività, occorre "promuovere le startup attive nelle filiere strategiche, sviluppare capitale umano con competenze adeguate al presidio di filiere strategiche ad alto tasso di innovazione", ha spiegato Prioreschi. Per sostenere il meccanismo del distretto di filiera "ci sono gli strumenti necessari. Anche alcune risorse del Pnrr possono essere utilizzate. Ma dobbiamo puntare sull'innovazione e la digitalizzazione, dove il nostro Paese è più indietro rispetto ad altri", ha spiegato. (ANSA).