Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 54 MERCOLEDI' 23 FEBBRAIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:47

          Petrolio: chiude in rialzo a New York a 92,35 dollari

        2. 20:35

          Ucraina: banche italiane esposte in Russia per 25,3 mld dlr

        3. 18:32

          Borsa: Milano chiude in parità, giù Unicredit, bene Eni

        4. 18:31

          Tesoro: in asta venerdì sette miliardi di Btp

        5. 18:30

          Caterpillar: firmato verbale accordo in Regione Marche

        6. 17:53

          Borsa: Europa chiude variegata, Parigi -0,01%, Londra +0,17%

        7. 17:38

          Borsa: Milano chiude poco mossa, -0,02%

        8. 15:32

          Borsa: Wall Street apre in calo, Dj -0,57%, Nasdaq -0,97%

        9. 15:08

          Petrolio: in rialzo a New York a 93,68 dollari

        10. 15:01

          Ibl banca: in 2021 utile netto sale a 58,4 milioni (+37%)

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie