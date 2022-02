Ddl concorrenza: Netcomm, piattaforme digitali penalizzate

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Le cento piattaforme digitali in Italia possano vendere anche farmaci senza prescrizione e non siano oggetto della presunzione di dipendenza economica. Sono le due modifiche al disegno di legge sulla Concorrenza proposte da Netcomm (Consorzio del commercio digitale italiano), in audizione alla commissione Industria del Senato sul disegno di legge.

Il presidente di Netcomm, Roberto Liscia, ricorda che nel 2021 circa 18 milioni di italiani hanno comprato farmaci online per una spesa di 1,5 miliardi, per i prodotti consentiti dalla legge. "La liberalizzazione nei farmaci è solo parziale. Il prodotto deve partire dalla farmacia e rappresenta un collo di bottiglia", osserva Liscia che chiede di "facilitare la vendita dei farmaci senza prescrizione su tutti i canali".

L'altro punto al centro dell'audizione è la presunzione di dipendenza economica, in caso di intermediazione di una piattaforma digitale, che "crea un'asimmetria con le piattaforme non digitali che è assolutamente ingiustificata", per Netcomm.

Liscia chiede quindi di "non creare pregiudizialmente asimmetrie legislative che non sarebbero coerenti con le norme comunitarie del digital market act". (ANSA).