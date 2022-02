Intesa: accordo con Entopan Innovation per supportare pmi

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Intesa Sanpaolo ed Entopan Innovation, incubatore e acceleratore tra i maggiori del Sud Italia, hanno siglato un accordo per sostenere la crescita delle startup e delle piccole e medie imprese innovative della Calabria, attraverso la promozione e la valorizzazione di nuovi progetti in settori di rilevanza strategica con particolare attenzione alle tematiche della transizione digitale e della sostenibilità.

Intesa Sanpaolo supporterà gli imprenditori impegnati ad avviare progetti innovativi nelle valutazioni di investimento, sia attraverso un confronto sugli aspetti tecnici e industriali, sia mettendo a disposizione le linee di credito più adeguate alle specifiche esigenze. La direzione regionale Campania, Calabria e Sicilia ha già erogato finanziamenti per oltre 22 milioni di euro a startup e Pmi innovative, di cui detiene rispettivamente il 25% e il 52% delle quote di mercato.

"La collaborazione con Entopan Innovation rafforza ulteriormente il nostro ruolo di leader dell'innovazione nel Mezzogiorno. Grazie a questo accordo le startup e le piccole e medie imprese calabresi avranno a disposizione le risorse finanziarie e la consulenza necessarie per essere più competitive e cogliere così nuove opportunità di business", afferma Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia.

"Un altro passo nel percorso che insieme a Intesa Sanpaolo stiamo tracciando per supportare il sistema imprenditoriale del Mezzogiorno. Un passo significativo anche in vista dell'apertura dell'Harmonic Innovation Hub, spazio per l'innovazione promosso da Entopan sul modello dei più avanzati al mondo", Giusi Crimi, ceo di Entopan Innovation. (ANSA).