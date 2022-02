Intesa: lancia Up2Stars, programma per valorizzare le startup

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, lancia "Up2Stars", un nuovo programma di valorizzazione dedicato alle startup che punta a stimolare il potenziale di innovazione che le startup possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della transizione digitale ed ecologica indicata dal Pnrr.

Grazie a un network di partnership con Intesa Sanpaolo Innovation Center, Gellify, Elite-Gruppo Euronext, Microsoft Italia, Cisco e Opening Future con Noovle e Google Cloud, Up2Stars punta a individuare e favorire l'accelerazione di 40 startup innovative italiane attraverso quattro call di selezione corrispondenti ai settori di sviluppo identificati come strategici: Digitale e Industria 4.0; Bioeconomia con focus su Agri Tech e Food Tech; Medtech e Healthcare; Aerospace.

L'obiettivo è stimolare il potenziale di innovazione che le startup possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della transizione digitale ed ecologica.

"Da sempre la nostra vocazione - commenta Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei territori Intesa Sanpaolo - è scoprire nuove idee imprenditoriali, grazie alla radicata cultura del gruppo in questo ambito e alla lunga collaborazione con i migliori partner internazionali. Questo nuovo progetto vuol valorizzare 40 startup innovative selezionando e individuando i migliori talenti, ai quali offriamo un percorso di accelerazione e di networking grazie a partner di eccellenza, alle soluzioni per la crescita offerte dal gruppo, ma soprattutto alla presentazione dei propri progetti ad un'ampia platea di investitori ed alle nostre 200.000 imprese clienti".

(ANSA).