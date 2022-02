Pmi: nasce acceleratore Terra Next, pasta Garofalo partner

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Pastificio Garofalo è core partner del progetto Terra Next, programma di accelerazione per start-up e pmi innovative operanti nel settore della bioeconomia per accelerare competenze imprenditoriali e creare sinergie con attori industriali. Frutto dell'iniziativa di Cdp Venture Capital, il programma è parte della rete nazionale acceleratori Cdp, un network presente su tutto il territorio, con l'obiettivo di aiutare la crescita di startup specializzate nei mercati a maggiore potenziale. Terra Next vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center in qualità di co-ideatore e promotore e il supporto di Cariplo Factory che gestirà operativamente il programma.

Lo storico pastificio di Gragnano, dopo il progetto "Sii turista della tua città", nato per supportare la ripresa del turismo nel territorio campano, valorizzando il patrimonio turistico e culturale della città di Napoli e per offrire un contributo alla creazione di posti di lavoro come guida turistica abilitata, sceglie quindi ora di offrire il proprio contributo al progetto Terra Next che mira a programmare il futuro della regione su standard qualitativi elevati e innovativi. (ANSA).