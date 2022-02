Pmi: Casasco, imprese europee guardano all'Africa

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Oltre 2 milioni di piccole e medie imprese private europee, con più di 20 milioni di lavoratori, guardano l'Africa con straordinario interesse. Molte sono le sfide che attendono entrambi i continenti: favorire la creazione di lavoro e sviluppo, soprattutto per giovani e donne; investire in istruzione per produrre una crescita inclusiva". Lo ha dichiarato il presidente di Cea-Pme (Confederazione europea delle piccole e medie imprese) e di Confapi, Maurizio Casasco, intervenendo a Bruxelles all'apertura della settima edizione dell'Ue-Africa Business Forum. "I nostri imprenditori - ha spiegato Casasco - vogliono costruire ponti che favoriscano lo scambio non solo di merci, ma anche di valori, formazione, know how, che sostengano la contaminazione di idee e il trasferimento di esperienze". "Storicamente, anche e soprattutto per la sua collocazione geografica, l'Italia ha rivestito e deve continuare a rivestire un ruolo primario nel rapporto con il continente africano. È anche da qui - ha sottolineato Casasco - che l'Europa deve ripartire per aprire nuove prospettive. Ed è proprio lì che noi imprenditori dobbiamo guardare con attenzione per lo sviluppo e la crescita delle nostre industrie, della nostra manifattura e del lavoro". (ANSA).