Credito: Orsini (Confindustria), dare continuità per imprese

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - "In questa fase in cui perdura l'emergenza è necessario dare continuità alle misure di supporto alla liquidità delle imprese che hanno funzionato. Si deve far sì che il credito continui ad arrivare alle imprese per finanziarne fabbisogni di liquidità e investimenti e assicurare che le relazioni tra banche e imprese restino fluide". Così il vicepresidente di Confindustria con delega per il fisco, la finanza e il credito, Emanuele Orsini, al Forex di Parma.

"Serve potenziare gli strumenti di garanzia - ha proseguito - per favorire gli investimenti e rimodulare i finanziamenti sul lungo periodo. In questo momento appare stridente il contrasto tra alcune scelte compiute con la Legge di bilancio in relazione alle misure di supporto alla liquidità e lo scenario di rischi e incertezze che si è consolidato soprattutto in queste ultime settimane. Mi riferisco in particolare al Fondo di garanzia per le pmi, in relazione al quale è necessario sia ripensare alcune scelte che hanno indebolito il ruolo, sia, al contrario, potenziarne l'azione per tutto il 2022". (ANSA).