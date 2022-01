Imprese sociali, a Modena via a Make Your Impact 2022

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - Supportare e potenziare la capacità di produrre innovazione del Terzo settore e dei nuovi soggetti che si affacciano nel campo dell'imprenditoria sociale, finanziando progetti innovativi che concorrano anche al raggiungimento di alcune delle missioni del Pnrr. Sono i principali obiettivi di 'MakeYour Impact 2022', seconda edizione del concorso ideato da Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e i partner Aiccon, Human Foundation, Confcooperative Modena, Legacoop Estense, Centro Servizi per il volontariato Terre Estensi e Forum del Terzo Settore. Possono partecipare imprese sociali, cooperative sociali già costituite, organizzazioni del mondo associativo e del volontariato, fondazioni, imprese cooperative e di capitali che intendono trasformarsi in impresa sociale che presentano progetti, già iniziati o in fase di avviamento, in grado di generare un valore aggiunto e un impatto sul territorio in termini di ricadute sociali ed economiche anche sotto il profilo occupazionale, in particolare attraverso l'inclusione dei soggetti più fragili. Tutti i candidati devono avere sede legale o una sede operativa nel territorio della Provincia di Modena. Per partecipare basterà inviare le proposte progettuali entro il 28 marzo attraverso la piattaforma digitale idea360 messa a disposizione da Fondazione Italiana Accenture. Sarà poi stilata una classifica da cui emergeranno otto finalisti, che esporranno il proprio progetto alla giuria finale la quale procederà con la proclamazione di tre vincitori. (ANSA).