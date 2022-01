Enasarco: Alfonsino Mei è il nuovo presidente dell'Ente

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il Consiglio di amministrazione dell'Enasarco (Ente di previdenza degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari) si è riunto stamani ed ha eletto il nuovo presidente della Cassa: si tratta di Alfonsino Mei, candidato dalla coalizione guidata da Confesercenti con Anasf, Assopam, Confartigianato, Federagenti e Fiarc. All'atto dell'insediamento, la guida dell'Ente ha affermato che "questo incarico è per me un onore ed un impegno al quale mi dedicherò con grande passione. Vorrei che questa consiliatura diventasse il risultato della più ampia condivisione di idee, suggerimenti e proposte dei vari consiglieri: le nostre diversità e le nostre opinioni, anche se divergenti, saranno solo un punto di forza che ci permetterà di mettere insieme i diversi punti di vista ed affrontare i problemi da diverse angolature". Per Mei, infine, "il principale dovere cui tutti siamo chiamati, io per primo come presidente, è di dare una risposta concreta ai nostri iscritti, fino ad oggi dimenticati, combattendo con ogni mezzo anche le conseguenze nefaste di questa pandemia", termina la nota. (ANSA).