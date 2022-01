Giovannini, lavorare per accelerare sostenibilità Pmi

(ANSA) - DUBAI, 19 GEN - "Le aziende italiane stanno portando avanti una importante e radicale trasformazione verso la sostenibilità, ma purtroppo non tutte, il che significa che dobbiamo lavorare molto per accelerare la transizione, l'impegno e anche per convincerle - in particolare le piccole e medie imprese - che non c'è alternativa". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in collegamento all'evento per il lancio del position paper "Italian Business and Decarbonization: a just and inclusive transition" dell'UN Global Compact Network Italia, organizzato al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

"Accolgo con favore il rapporto presentato oggi perché mostra chiaramente quante aziende sono già in questo percorso" verso la sostenibilità, ha detto il ministro. "Se le politiche pubbliche sono coerenti con l'Accordo di Parigi e altri orientamenti dell'Ue, il modo in cui gare e progetti saranno portati avanti nei prossimi 10 anni sarà radicalmente diverso, e le aziende che saranno pronte a questo cambiamento avranno un'opportunità di business incredibile, sia a livello nazionale sia internazionale, perché il mondo intero si muove in questa direzione".

"La sostenibilità non è solo una questione ambientale, ma ha implicazioni sociali ed economiche", ha evidenziato Giovannini.

Per gli investimenti, gli interventi e le implementazioni del Pnrr, finanziato dall'Ue, abbiamo identificato criteri per scegliere le aziende che danno benefici principalmente alle donne e i giovani in termini di impiego. Questo significa che guardiamo alla sostenibilità in modo olistico e non solo come tema ambientale". (ANSA).