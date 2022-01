Banca Valsabbina, accordo con Anthilia sgr su fondo per pmi

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Anthilia Capital Partners sgr, realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all'asset management per conto di clientela privata e istituzionale, e Banca Valsabbina hanno sottoscritto un accordo per la distribuzione sul mercato italiano di Anthilia Small Cap Italia, il fondo Pir compliant focalizzato sulle piccole e medie imprese italiane.

Anthilia Small Cap Italia è un fondo azionario focalizzato su aziende quotate con capitalizzazione di mercato fino a 500 milioni di euro.

"Professionalità, competenza e specializzazione sono le principali caratteristiche che i nostri clienti ricono-scono ad Anthilia, qualità che la Sgr ricerca a sua volta nei partner distributivi", afferna Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners.

"La diversificazione del business per offrire nuove opportunità d'investimento ai clienti e migliorarne l'effi-cienza dei portafogli d'investimento, insieme alla ricerca di nuovi strumenti finanziari per sostenere le piccole e medie imprese, sono due elementi cardine dell'attività di Banca Valsabbina", spiega Hermes Bianchetti, responsabile della Divisione Business di Banca Valsabbina. (ANSA).