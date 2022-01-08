Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 8 SABATO 08 GENNAIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:18

          Borsa: Milano debole (-0,1%), pesano industria, auto e lusso

        2. 18:11

          Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 135,7 punti

        3. 18:06

          Borsa: l'Europa chiude in rosso, tranne Londra (+0,4%)

        4. 17:52

          Speedline: Ronal ritira decisione chiusura

        5. 17:42

          Borsa: Milano chiude in lieve calo (-0,1%)

        6. 17:36

          Borsa: l'Europa peggiora, male industria e immobiliari

        7. 17:09

          Borsa: Milano accentua il calo (-0,7%), bene molte banche

        8. 16:03

          Borsa: Europa in rosso, con apertura debole a Wall Street

        9. 15:02

          Stellantis: Nuova 500e più venduta in Italia tra elettriche

        10. 15:00

          Borsa: Milano in negativo (-0,1%), banche in ordine sparso

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie