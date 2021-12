Pmi: Quadrivio acquista maggioranza Soft Non Woven

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Industry 4.0 Fund, il veicolo di private equity di Quadrivio Group, che investe nell'innovazione tecnologica e nella transizione digitale delle pmi, realizza il terzo investimento dell'anno rilevando la maggioranza di Soft Non Woven. Fondata nel 1974 a Quaregna Cerreto, in provincia di Biella, spiega una nota, è specializzata nella produzione e distribuzione di tessuto non tessuto, materiale realizzato al 100% in polipropilene spunbonded e altamente indicato per applicazioni industriali come coperture, materiali da costruzione, filtrazione e agricoltura.

La proprietà, oggi in mano alle famiglie Verzoletto e Falco, rimarrà all'interno della compagine aziendale e rinvestirà a sua volta, affiancando il Fondo.

Soft N.W. oggi produce ed esporta i suoi prodotti a livello internazionale: il 90 % del suo fatturato è realizzato all'estero, in particolare in Germania ed Est Europa. Nel 2021 la società chiuderà il bilancio con un fatturato di 36 milioni di euro e un Ebitda di circa 6 milioni di euro. (ANSA).