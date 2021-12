Banca Valsabbina, accordo con Opyn per finanziamenti a pmi

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Opyn, la fintech italiana del lending alle imprese, e Banca Valsabbina stringono un nuovo accordo per sostenere le piccole e medie imprese. La Banca bresciana erogherà fino a 100 milioni di euro attraverso la tecnologia di Opyn, in ottica software as a service, portando a termine un'operazione che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di integrazione Banca-Pmi-fintech.

Avvalendosi del software di Opyn e facendo ricorso ad un'operazione di cartolarizzazione, verranno erogati in modalità completamente digitale e con valutazione in 24-48 ore finanziamenti da 200 mila a 800 mila euro, con durata fino a 72 mesi. I finanziamenti sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e il processo di richiesta della garanzia è gestito direttamente da Opyn. La liquidità messa a disposizione delle imprese viene fornita dalla Banca per il tramite di un veicolo di cartolarizzazione dedicato.

"Questa operazione rappresenta per Opyn un passo importante nel percorso di evoluzione della società", afferma Ivan Pellegrini, ceo di Opyn. "Nel prossimo futuro - aggiunge - il lending digitale diventerà parte integrante dei servizi che le banche offriranno all'economia reale".

"La partnership tra Banca Valsabbina e Opyn è ormai solida, e siamo soddisfatti di questo nuovo accordo con una delle realtà fintech più innovative in Italia. Abbiamo pensato ad un progetto finalizzato a finanziare le Pmi del territorio sfruttando la tecnologia ed i processi digitalizzati di uno dei nostri principali partner fintech", sostiene Hermes Bianchetti, responsabile divisione business di Banca Valsabbina. (ANSA).