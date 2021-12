Innovazione: a 30 startup il premio Angi 2021

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto il Premio Angi 2021, organizzato dall'Associazione nazionale giovani innovatori e dedicato ai migliori progetti di innovazione. "Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a storie di successo che si sono distinte per l'alto valore tecnologico e progettuale. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori italiani", ha dichiarato il presidente di Angi Gabriele Ferrieri. 11 le categorie premiate: Agritech e Sostenibilità, Energia e Ambiente, Mobilità e Smart City, Economia e Finanza, Scienza e Salute, Industria e Robotica, Costume e Società, Cultura e Turismo, Sport e Benessere, Risorse Umane e Formazione, Comunicazione e Media. "Siamo stati onorati - ha aggiunto Ferrieri - di ricevere la telefonata della segreteria del presidente del Consiglio Mario Draghi, una grande testimonianza del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle istituzioni, garantiste del processo di rilancio economico e sociale per l'Italia. Un contributo ulteriormente avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti per l'innovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni intervenute". Nel corso della presentazione sono stati presentati i risultati di una ricerca dell'Osservatorio OpenUp Angi, dalla quale emerge come il ruolo della donna sia ancora poco riconosciuto nel mondo dell'innovazione digitale. La pensa così Il 55,9% dei 1.500 intervistati, mentre il 23,8% del campione ritiene che arrestare la fuga dei cervelli sia tra gli elementi fondanti delle politiche dell'innovazione. (ANSA).