Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 77 n. 328 MERCOLEDI' 24 NOVEMBRE 2021 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 19:40

          Borsa: Milano male con Europa su paura rialzo tassi e Covid

        2. 18:21

          Spread: mercato molto nervoso, Btp a 10 anni chiude all'1%

        3. 18:00

          Borsa: Europa conclude male, tiene Londra

        4. 17:42

          Borsa: Juventus scivola in Piazza Affari con aumento, -7%

        5. 17:38

          Borsa: Milano chiude in chiaro ribasso, Ftse Mib -1,6%

        6. 16:42

          Federbeton: pronti per la ripartenza con soluzioni sostenibili

        7. 16:22

          Anas: fonti, Aldo Isi nuovo amministratore delegato

        8. 16:21

          Vino: protocollo Ascovilo-Intesa per finanziare Lombardia

        9. 16:12

          Borsa: Milano nervosa (-0,9%) dopo dati Usa

        10. 15:00

          Eicma: al via la principale fiera mondiale delle due ruote

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie