Wizz Air inaugura la nuova rotta fra Trieste e Tirana

(ANSA) - TRIESTE, 04 LUG - La compagnia aerea Wizz Air ha inaugurato ieri la nuova rotta tra Trieste e Tirana. Per Wizz Air si tratta del primo collegamento da Trieste, diventata la 27/a destinazione in Italia.

La nuova rotta Wizz Air fra Trieste e Tirana sarà operata due volte alla settimana: il lunedì e il venerdì, con il nuovo aeromobile ("uno dei più sostenibili", sottolinea la compagnia) Airbus A321NEO da 239 posti.

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air Group, ha sottolineato che la compagnia offre "ora più di 20 rotte tra i due paesi: gli aerei Wizz Air in partenza da Trieste forniscono un'ulteriore scelta per i passeggeri, che siamo pronti ad accogliere a bordo dei nostri aeromobili efficienti e sostenibili".

Marco Consalvo, CEO dell'Aeroporto di Trieste ha segnalato che "Tirana e il nostro territorio sono finalmente collegati direttamente grazie a Wizz Air: questo volo è fondamentale per la comunità albanese che vive in Friuli Venezia Giulia e rappresenta nuove opportunità per sviluppare flussi commerciali e turistici tra la nostra regione e l'Albania". (ANSA).