Regione Fvg nomina Fava presidente Autostrade Alto Adriatico

(ANSA) - TRIESTE, 22 GIU - La Giunta per le nomine del Consiglio regionale Fvg ha approvato i nomi proposti dall'Esecutivo per i vertici di Autostrade Alto Adriatico SpA: Domenico Gabriele Angiolino Fava nel ruolo di presidente e Tiziano Bembo - già vice presidente di Autovie Venete - proposto come vice. La decisione è stata presa con voto favorevole dai consiglieri di maggioranza, astenuti quelli di opposizione.

Autostrade AA subentra alla concessionaria Autovie Venete.

Il presidente dell'Assemblea legislativa Mauro Bordin dopo una breve introduzione, ha dato la parola all' assessore Finanze, Barbara Zilli, che ha illustrato il cv di Fava.

Specializzato in Diritto del lavoro e in Relazioni sindacali e industriali, Fava è stato commissario di amministrazione straordinaria di Alitalia, membro della Commissione di valutazione Pedemontana Lombarda Spa e del Cnel - in particolare per l'istituzione della Consulta nazionale per Sicurezza stradale e Mobilità sostenibile - e di componente del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di Confindustria. E' stato per un quinquennio componente laico del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Zilli ha ringraziato per il lavoro svolto l'uscente amministratore unico, Anna Di Pasquale.

(ANSA).