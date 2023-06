Brasile: produzione di veicoli aumentata 10,7% a maggio

(ANSA) - BRASILIA, 07 GIU - La produzione di veicoli in Brasile ha avuto una crescita del 10,7% a maggio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso: lo ha reso noto l'Associazione nazionale dei produttori di veicoli automobilistici (Anfavea).

Il mese scorso sono state assemblate 227.900 unità tra auto, camion e autobus, il che rappresenta un aumento del 27,4% rispetto ad aprile di quest'anno.

La scarsa produzione di aprile è dovuta alla preparazione dell'industria a disporre di scorte in grado di far fronte alla riduzione di prezzo prevista dal pacchetto di sconti sulle utilitarie approvato dal governo.

Ieri la Gazzetta ufficiale dell'Unione ha pubblicato il nuovo sistema per incentivare la vendita di auto "popolari", oltre agli incentivi per il mercato degli autobus e dei camion.

Nei primi cinque mesi dell'anno, nel Paese sudamericano, sono state assemblate 942,8 unità, con un incremento del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2022.

L'avanzata dell'attività negli stabilimenti contrasta con il calo delle vendite delle ultime due settimane, dovuto alle attese dei consumatori per le riduzioni di prezzo promesse dal governo. (ANSA).