D'Agostino, Trieste è lo sbocco al mare per la Germania del Sud

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAG - "Trieste è lo sbocco al mare della Germania del Sud. Uno dei modi migliori per trasmettere questo suo ruolo naturale di gateway verso l'Europa centro-orientale è proprio la presenza a questa fiera, che per il nostro scalo resta la vetrina più importante al mondo". Lo ha detto il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D'Agostino, al termine della quattro giorni di Transport Logistic, la fiera biennale internazionale più importante per il settore dei trasporti e della logistica, che si svolge nel centro fieristico Messe München della capitale bavarese.

La Germania infatti è il primo partner commerciale dello scalo giuliano a livello di traffico ferroviario: il 31% dei treni totali (3.000 nel 2022) sono collegati direttamente a questo paese, tra cui quelli da e per Colonia, che con 1.300 treni è la prima destinazione ferroviaria assoluta del porto per numero di frequenze, seguita da Monaco (650 treni) e Karlsruhe (500 treni).

Lo stand collettivo organizzato in collaborazione con Regione Fvg, Promoturismo e Camera di Commercio Venezia Giulia, dove si è registrato un "afflusso straordinario", come sottolineano al Porto, l'obiettivo era di promuovere entro una cornice unitaria l'intero sistema logistico regionale, che ha nei porti di Trieste e Monfalcone il suo baricentro. (ANSA).