Traforo del Monte Bianco, tensioni tra Italia e Francia

(ANSA) - AOSTA, 11 MAG - Il tema del raddoppio del tunnel del Monte Bianco alimenta nuove tensioni tra Italia e Francia. Inaugurato nel 1965, il traforo necessita di importanti interventi di manutenzione, in particolare per il risanamento della volta. La società mista di gestione (Geie) ha previsto chiusure al traffico di 3-4 mesi all'anno fino al 2041, in alternativa una chiusura totale per tre anni. La prima interruzione scatterà dal 4 settembre al 18 dicembre del 2023 per consentire di allestire un cantiere-test per valutare la "migliore metodologia operativa per il prosieguo delle opere".

La Valle d'Aosta - su input di Confindustria e d'accordo con la società italiana di gestione della struttura (Sitmb) - si è mossa subito per "sensibilizzare il governo italiano a iniziare un confronto serio con la Francia, per valutare un raddoppio del traforo".

In merito il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini aveva parlato di raddoppio come "alternativa per attenuare i disagi derivati dalla chiusura del traforo".

Assolutamente contrario invece il governo francese. "Il raddoppio del tunnel non è di attualità" aveva detto il ministro francese ai Trasporti, Clément Beaune. Il sindaco di Chamonix, Eric Fournier, ha più volte ribadito che per i trasporti sulle Alpi la Francia punta sulla ferrovia. Il problema principale, infatti, è rappresentato dallo smog: nella valle dell'Arve industria, trasporti e inversione termica provocano elevati picchi di inquinamento che rendono l'area uno dei luoghi più contaminati d'Europa. (ANSA).