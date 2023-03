Orio miglior aeroporto europeo per categoria 5-15 mln passeggeri

(ANSA) - BERGAMO, 06 MAR - Per il secondo anno consecutivo Orio al Serio (Bergamo) ha conquistato il riconoscimento di miglior aeroporto europeo nella categoria dai 5 ai 15 milioni di passeggeri, vedendosi confermare l'Airport service quality award. Il premio è stato assegnato da Aci World, l'Airports council international (l'associazione mondiale degli aeroporti), sulla scorta di quasi 500 mila interviste effettuate tra i viaggiatori di 300 scali.

All'Airport service quality award l'associazione ha aggiunto due ulteriori premi per Orio: quelli per l'aeroporto più gradevole e di più agevole uso in Europa "che testimoniano una volta di più l'impegno nei confronti dei nostri clienti", come spiega la società di gestione Sacbo. Aci World nella sua analisi ha preso in esame oltre 30 indicatori, tra cui i trasporti da e per l'aeroporto e le infrastrutture di accesso, i parcheggi, i tempi d'attesa al check-in, ai controlli di sicurezza, ai controlli passaporti e alla consegna bagagli e la capacità di problem solving del personale. (ANSA).