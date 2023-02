Ryanair, la continuità territoriale è un modello obsoleto

(ANSA) - CAGLIARI, 15 FEB - Un modello obsoleto, con molti limiti e che favorisce solo le compagnie con problemi e che hanno bisogno di fondi. È la posizione di Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair per la prima volta a Cagliari per la presentazione della Summer 2023. "La continuità territoriale (PSO models) esiste da tanti anni in diversi territori dell'Europa perché a quel tempo le linee aeree erano molto costose - ha chiarito Wilson - ma è stata abbandonata dalla maggior parte degli Stati". Per l'Ad della low cost irlandese a coprire il vuoto della continuità territoriale possono essere le low cost: "Abbiamo 133 voli a settimana per Roma e Milano senza la continuità territoriale". Secondo Wilson "la questione non riguarda le compagnia, ma la gente: se si favoriscono le giuste condizioni per operare in efficienza, le compagnie verranno attratte". L'ad porta ad esempio la Sicilia, l'Irlanda, Cipro, le Baleari e Madeira, "tutti questi posti stanno crescendo, in Sardegna serve connettività, turismo, c'è bisogno di muovere le persone dall'isola nel modo giusto e sostenibile".

Wilson propone piuttosto al governo italiano e alla giunta regionale sarda, "di eliminare immediatamente l'eccessiva tassa di 6,50 euro per ogni passeggero in partenza. "Ciò consentirà a Ryanair - aggiunge Wilson - di poter offrire a Cagliari un milione in più di passeggeri (+ 50% di crescita) generando oltre 1 miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni con più connettività, turismo nazionale e internazionale tutto l'anno dai principali mercati in entrata come Germania, Francia, Regno Unito, paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro aggiuntivi in l'isola".

