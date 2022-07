Italy4climate, più rinnovabili contro crisi energia e clima

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Tre proposte a Governo, istituzioni, imprese, cittadini per realizzare anche in Italia una vera accelerazione della transizione energetica, in risposta alla attuale crisi climatica ed energetica: taglio in tre anni di oltre 15 miliardi metri cubi di gas e 40 milioni di tonnellate di gas serra, puntando su rinnovabili, efficienza energetica negli edifici e semplici azioni quotidiane da parte di tutti.

Sono tre interventi richiesti da Italy for Climate (un'iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in partnership con Enea e Ispra, e promossa da alcune aziende e associazioni) che ha aperto oggi a Roma la Conferenza Nazionale sul clima 2022 "Crisi energetica e climatica: la nuova roadmap per l'Italia".

Le tre nuove proposte operative si aggiungono al pacchetto di 40 proposte di intervento presentato da Italy for Climate a dicembre 2021 e sono "coerenti con il piano europeo RePowerEu e con un impatto rilevante in tempi abbastanza brevi". In particolare, indicano di "raggiungere al 2030 l'85% della produzione elettrica nazionale attraverso fonti rinnovabili (oggi è circa al 40%); ripensare il Superbonus dell'edilizia, per elettrificare 3 milioni di abitazioni in tre anni, con un risparmio di risorse pubbliche e un innalzamento dei benefici ambientali connessi; mobilitare i cittadini, attraverso "Faccio la mia parte", una campagna per incidere molto e velocemente sui consumi di energia attraverso i comportamenti individuali".

"La lotta al cambiamento climatico e l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 sono una priorità, da cui dipendono il futuro e l'economia del nostro Paese" ha rilevato Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e promotore di Italy For Climate, aprendo la conferenza che ha il patrocinio del ministero per la Transizione Ecologica, della Commissione Europea e di Rai per la Sostenibilità. Ronchi ha ribadito che "l'Italia deve dotarsi quanto prima di una legge per il clima, come hanno già fatto Germania, Francia e Regno Unito, per varare misure concrete di adattamento al cambiamento climatico, coinvolgendo i diversi settori e i territori".

(ANSA).