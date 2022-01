Pnrr: Gelmini, al lavoro con regioni per progetti 'bandiera'

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Stiamo lavorando con le regioni, affinché ci sia, in ogni territorio, un progetto 'bandiera', affinché anche la montagna sia contemplata all'interno dei territori svantaggiati da tutelare", poi "stiamo lavorando con il ministro Vittorio Colao sul tema del digitale, quindi, la connessione e la banda larga anche per i territori più sperduti", e "stiamo lavorando sulla sanità, affinché ci sia un fascicolo elettronico sanitario omogeneo in tutte le regioni, stiamo lavorando affinché, sulla mobilità, in particolare sulla mobilità sostenibile, ci sia un disegno nazionale, ma calato sui territori". Così il ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, intervistata stamani, nel corso del videoforum del quotidiano ItaliaOggi, in merito al Pnrr, dove ha sostenuto che, per ciò che attiene al Piano, "siamo in un stato avanzato di lavoro". (ANSA).