Aspi: De Micheli, il Governo prenderà decisioni a breve

"Sul fronte della trattativa tra Cdp e Aspi il mio ministero non ha competenza, ma posso rappresentarle che tale trattativa si muove su prezzi e valori di mercato in termini prospettici e non incrocia altre decisioni che il governo dovrà prendere a breve". Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli rispondendo in question time al Senato ad una domanda sulla trattativa per Aspi.

"La magistratura farà il suo corso, accerterà le responsabilità, sia sulla questione Morandi che sugli altri filoni di inchiesta. Al mio arrivo, edotta sullo stato delle manutenzioni, ho modificato radicalmente il rapporto con i concessionari" detto la ministra. "Introdotti controlli diretti da parte della Direzione generale delle concessioni; vietati i controlli autonomi da parte dei concessionari; linee guida uguali per tutti sulla sicurezza di ponti e viadotti; quadruplicamento delle multe per tutti gli inadempimenti minori", ha spiegato la ministra: "Tutto questo ha portato in questo anno a centinaia di milioni di cantieri da parte di tutti i concessionari. Alla luce dei fatti confermo la bontà della scelta".

Intanto sulla vicenda che ha portato all'arresto degli ex vertici di Austrate interviene l'attuale Ad della società Roberto Tomasi. 'Ho provveduto a rimuovere tutta la prima linea dei manager in questo anno e mezzo proprio per evitare influenze di alcun tipo. Da settembre 2019, giorno in cui l'ingegner Castellucci ha lasciato l'azienda, non ho avuto alcun contatto né formale, né informale. Noi siamo tranquilli per la trasparenza delle azioni che abbiamo messo in campo, a partire da un ingente piano di manutenzioni'. Lo afferma Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade, in un'intervista al Corriere della Sera e in due colloqui con Repubblica e Stampa. 'Dalle intercettazioni si evince come l'approccio della nuova gestione sulla cura della rete sia rigoroso. Da febbraio 2019 Aspi ha avviato un piano di controlli a tappeto su tutta la rete, tra viadotti, gallerie e barriere, e dove abbiamo verificato che c'erano dei rischi ci siamo attivati per la messa in sicurezza, tra cui l'abbassamento delle barriere Intergautos'.