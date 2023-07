(ANSA) - PRATO, 10 LUG - Comunicazione sicura attraverso soluzioni di fisica quantistica fra due sedi aziendali: questo l'oggetto della dimostrazione pubblica condotta oggi a Prato, nell'ambito dell'Innovation Roadshow di Invitalia. L'obiettivo è rendere impossibile intercettare i dati in transito attraverso la crittografia, grazie alla tecnologia Quantum Key Distribution (Qkd) sviluppata in collaborazione fra Telsy, centro di competenza in cybersecurity e crittografia del gruppo Tim e Qti, spinoff del Cnr. La Qkd, spiegano i promotori dell'evento, si sostituisce ai metodi tradizionali per la distribuzione di chiavi crittografiche e garantisce sicurezza incondizionata, sfruttando le proprietà della meccanica quantistica. Genera chiavi segrete, condivise tra gli interlocutori per proteggere i dati sensibili, immuni a qualsiasi attacco, presente o futuro. Nel caso in cui una chiave venisse intercettata, nessuna informazione può essere rilasciata, contrariamente a quanto accade con i sistemi odierni di crittografia. La dimostrazione pubblica è stata condotta con un sistema di videoconferenza reso sicuro dalla crittografia Qkd, su un collegamento in fibra ottica appositamente installato tra due sedi del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti Prisma. "La Cte Prisma di Prato - ha affermato Benedetta Squittieri, assessora comunale all'innovazione - promuove il trasferimento tecnologico a favore delle aziende del territorio, che con la tecnologia Qkd potranno utilizzare canali di comunicazione sicuri per incontri di lavoro, condivisione di informazioni, consultazione di documenti e cataloghi, scambio di file". (ANSA).

