(ANSA) - BRASILIA, 05 LUG - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha annunciato che oggi chiamerà il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, nuovo presidente ad interim del Consiglio Ue, per portare avanti i negoziati nel tentativo di sbloccare definitivamente l'accordo tra Mercosur ed Unione europea. "Dobbiamo concludere l'accordo Mercosur-Ue, non ci sono più spiegazioni per tanti anni di attesa. Parlerò con Pedro Sánchez, presidente del consiglio dei ministri spagnolo che assumerà la direzione dell'Ue", ha dichiarato Lula al vertice dei presidenti del Mercosur svoltosi ieri in Argentina . "Lui (Sánchez) ritiene importante chiudere l'accordo mentre presiede l'Ue. Parlerò con il presidente Sánchez per vedere se possiamo farlo. Abbiamo materiale studiato in Brasile che dobbiamo inviare a tutti i presidenti del Mercosur per definire il testo che vogliamo presentare", ha aggiunto il leader brasiliano. (ANSA).

