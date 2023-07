(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 03 LUG - Sesa ha sottoscritto un accordo di partnership industriale e acquisizione, attraverso la controllata Var group, del 51% del capitale della spagnola Wise security global sl (Wise security). Lo rende noto la stessa società di Empoli (Firenze) spiegando che Wise Security, con sedi a Barcellona, Bilbao, Madrid, Pamplona e Saragozza e un organico di 120 addetti, è specializzata in sicurezza informatica, "fornendo cyber security services e soluzioni sviluppate internamente di definitive Id e digital evidence basate su tecnologia Blockchain, con un customer set di primari clienti enterprise e del settore bancario e assicurativo". Wise security, si spiega ancora, con ricavi attesi nell'esercizio 2023 di oltre 10 milioni di euro e un Ebitda margin del 20%, "opera con la missione di proteggere i sistemi informativi delle imprese dai rischi di perdita dei dati e prevenire il cybercrime, oltre ad avere sviluppato soluzioni proprietarie di definitive id, digital evidence su tecnologia Blockchain cruciali per la sicurezza informatica, uno dei segmenti di mercato dove è maggiore la crescita della domanda di trasformazione digitale, sempre più pervasiva nelle decisioni strategiche delle aziende clienti". Grazie a questa operazione, si rafforzano ulteriormente le competenze di Var group digital security, che "raggiunge il totale di 350 risorse specializzate in consulenza e sicurezza informatica, con ricavi annuali attesi nell'esercizio corrente per circa 60 milioni di euro e una forte presenza europea al di fuori dell'Italia, sia in Germania grazie alla recente acquisizione di Cyres consulting nel dicembre 2022 che in Spagna in forza dell'operazione con Wise security". "Prosegue l'espansione delle nostre competenze di digital security e, grazie alla partnership con Wise security global, costituiamo uno dei maggiori e più avanzati poli di competenze di sicurezza informatica, con un totale di 350 risorse specializzate a fianco principali distretti economici europei" hanno affermato Francesca Moriani, ceo di Var group e Mirko Gatto, ceo di Var group digital security. (ANSA).

