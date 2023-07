(ANSA) - SAN PAOLO, 02 LUG - Col lancio del più grande piano per l'agricoltura della storia del Paese, avvenuto questa settimana, il Brasile investirà da qui a fine 2024 oltre 435 miliardi di reais, l'equivalente di circa 87 miliardi di euro, per il suo piano di sviluppo, offrendo numerosi spunti di collaborazione per le imprese italiane, in parte già presenti nel gigante sudamericano, con esempi di vera eccellenza. La maxi-iniziativa dell'esecutivo Lula, che pone l'accento sulla sostenibilità, con la produzione di energia pulita, riduzione delle emissioni effetto serra, riforestazione e cura della vegetazione nativa, ma anche razionalizzazione delle risorse naturali, e riciclo di scarti e rifiuti, guarda soprattutto a sinergie con aziende italiane specializzate nell'automatizzazione, nella creazione di software di gestione personalizzati, di applicativi mobili, nell'analisi di big data, e nel blockchain. (ANSA).

Ottieni il codice embed