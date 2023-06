(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Sono 483 milioni i capitali raccolti nei primi sei mesi da startup italiane con 83 deal complessivi". Lo rileva un report di StartupItalia, presentato durante il summit "Sios23 Summer: Insieme" organizzato in collaborazione con Sace e Luiss Guido Carli, che spiega come il dato sia "poco più che dimezzato rispetto al miliardo dei primi sei mesi dello scorso anno, ma in linea con la flessione globale". Il nostro Paese, prosegue lo studio, "resiste al calo mondiale degli investimenti nel primo semestre, portando a 14 i round di startup dai 10 milioni in su, di cui 4 sopra i 40 milioni di euro: Bending Spoons, AAVantgarde Bio, Alps Blockchain ed Energy Dome". Il biotech si conferma il settore più prolifico e raccoglie quasi un quinto dei round (15,6% circa). Seguono medtech, turismo e servizi (6,02%), quindi lavoro, energia, agritech ed edutech con il 4,8%. Il fintech raccoglie il 3,6%, deeptech, delivery e cybersecurity il 2,4%. A livello regionale su 83 deal poco meno della metà (38) hanno come protagoniste startup lombarde. Seguono il Piemonte con 14 deal e l'Emilia Romagna con 8. Al quarto posto il Lazio con 6 operazioni, poi Toscana con 4. Va in controtendenza allo stato degli investimenti l'equity crowdfunding, che raddoppia nel complesso il suo valore. (ANSA).

