(ANSA) - PALERMO, 27 GIU - "Le criptovalute non sono valute: sono bit e sotto ai bit non c'è assolutamente niente, ma muovono enormi quantità di capitali e possono creare instabilità" che "precipita sul mondo della finanza" e poi "a pagare sono le istituzioni finanziarie regolate, ma chi ha creato i problemi è fuori dalla regolazione". Lo ha detto il presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenendo al XVI Symposio Cotec Europa a Palermo. Secondo Gros-Pietro, "l'anonimato fa sì che le criptovalute siano molto amate da hacker, evasori fiscali, trafficanti di armi, di essere umani". "Noi - ha sottolineato il presidente di Intesa Sanpaolo - abbiamo bisogno che questa moneta elettronica, che è importante, diventi una central bank digital currency. La moneta è indispensabile per un'economia avanzata, altrimenti si torna al baratto, ma la moneta deve avere un valore stabile e questo succede solo se la quantità di moneta in circolazione è regolata non di più di quello che serve, non di meno di quello che serve". "Bitcoin che è la più famosa delle criptovalute - ha concluso Gos-Pietro - ha un algoritmo che la governa che produce un effetto di rarità: c'è un tetto, un asintoto per cui si ha l'impressione che il valore non possa che crescere. Chi compra un bitcoin, lo compra solo sperando di venderlo a un prezzo più alto. Quando questa speranza svanisce questa speranza va a zero, anzi meno di zero perché consuma un'enormità di energia elettrica". (ANSA).

