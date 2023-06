(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - "Dopo intense trattative abbiamo raggiunto un accordo su regole aggiornate che riteniamo rafforzeranno la forza e la resilienza delle banche che operano nell'Unione - ha affermato Elisabeth Svantesson, ministra delle finanze svedese - Si tratta di un importante passo avanti che contribuirà a garantire che le banche europee possano continuare a operare anche alla luce di fattori esterni shock, crisi o disastri. La rapida attuazione delle norme globali è anche un segnale importante per i nostri partner internazionali e per il costante impegno dell'Ue a favore della cooperazione internazionale e del multilateralismo". "L'accordo odierno segna il culmine di un lungo processo di riforma delle norme bancarie dell'Ue sulla scia della crisi finanziaria - ha dichiarato Niklas Wykman, ministro svedese dei mercati finanziari -. Rendendo il settore bancario più resiliente, le nuove norme aiuteranno l'Ue a continuare a far fronte a sfide come la Covid 19 e il impatto economico della guerra in Ucraina. Le norme sosterranno anche le transizioni verde e digitale mediante un forte settore bancario in grado di fornire finanziamenti all'economia reale, alle famiglie e ai cittadini". L'accordo include inoltre un quadro armonizzato di "competenza e onorabilità" per valutare l'idoneità dei membri degli organi di gestione delle istituzioni e dei titolari di funzioni chiave. Analogamente, è stato anche raggiunto un accordo sulle norme per salvaguardare l'indipendenza della vigilanza, in particolare prevedendo un periodo minimo di 'cooling off' o di riflessione per il personale e i membri degli organi di governo delle autorità competenti, prima che possano assumere incarichi negli enti vigilati e un limite al tempo in carica per i componenti degli organi di governo. I negoziatori hanno inoltre concordato un regime prudenziale transitorio per le criptovalute e modifiche per migliorare la gestione dei rischi ESG da parte delle banche. L'accordo dovrà essere confermato dal Consiglio e dal Parlamento prima di poter essere formalmente adottato. (ANSA).

Ottieni il codice embed