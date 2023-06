(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Le valute del futuro, le criptovalute e i mercati tradizionali della moneta e della finanza devono integrarsi o si rischia l'instabilità. Il messaggio di Paolo Savona, presidente della Consob all'inaugurazione della Scuola Estiva di Economia e Diritto a Cagliari è forte, lo dice lui stesso ma riprende il suo quarto Discorso al mercato, tenuto presso la Borsa di Milano il 9 giugno scorso. "Le decisioni prese dal Governo in materia di semplificazioni e agevolazioni per indurre il risparmio a incanalarsi verso la quotazione in Borsa vanno nella giusta direzione, ma senza un'integrazione tra i mercati tradizionali della moneta e della finanza con i mercati virtuali delle cryptocurrency e delle attività tokenizzate (ossia quelli che operano nell'Infosfera) non è possibile evitare di incorrere in singole crisi bancarie o di altri operatori in cryptovalute che possono sfociare in crisi sistemiche" dice Savona. L'attuale architettura istituzionale della moneta "va cambiata per consentire alla politica monetaria di garantire l'esistenza di unità di conto stabili, di serbatoio di valore e di mezzo legale di assolvimento dei debiti, escludendo ogni valore legale delle cryptocurrency, ma recependo le innovazioni tecnologiche dei metodi di contabilità a registro decentrato, immutabile e consultabile secondo regole prestabilite". (ANSA).

