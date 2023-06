(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Con la moneta digitale "le banche uscirebbero dal circuito di creazione monetaria e si dovrebbero dedicare a gestire bene il risparmio e, se vogliono, il sistema dei pagamenti - ribadisce quanto già detto da PIazza Affari - e perché l'evoluzione tecnologica trasformerebbe tutte le attvità/passività finanziarie in token". Altrimenti le banche "continuerebbero a essere "servitrici di due padroni", il proprio sviluppo e la stabilità monetaria, come pure lo sarebbero gli intermediari di strumenti finanziari, ma questi per servire se stessi e la stabilità finanziaria, entrambi fattori la cui assenza contribuisce all'affermarsi di instabilità reale. Ne stiamo discutendo dalla Grande Crisi del 1929-33 e ancora non ci siamo convinti che la duplice servitù è fonte di disordine istituzionale e sociale". (ANSA).

Ottieni il codice embed