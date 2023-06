(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "La tecnologia blockchain, alla base dei cripto-asset, può essere estremamente lenta, ad alto consumo energetico e non sufficientemente scalabile. La praticabilità dei cripto-asset per le transazioni quotidiane è scarsa a causa della loro complessa gestione e della notevole volatilità dei prezzi", ha spiegato Panetta. "Per fronteggiare queste difficoltà l'ecosistema delle criptovalute ha cambiato la sua narrazione, favorendo forme di organizzazione più centralizzate che enfatizzano la speculazione sulle criptovalute e il profitto rapido", ha illustrato l'esponente Bce. "Ma gli eventi recenti hanno messo in luce la fragilità dell'ecosistema delle criptovalute, dimostrando quanto rapidamente possa evaporare la fiducia nei cripto-asset", ha sottolineato Panetta. "Per molti aspetti, questo ecosistema ha ricreato le stesse carenze e vulnerabilità che la tecnologia blockchain voleva inizialmente risolvere", ha concluso. (ANSA).

