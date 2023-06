(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Le criptovalute sono state promosse come alternative decentralizzate che promettono servizi finanziari più resilienti. Però, la realtà è che non sono state all'altezza delle loro promesse. A causa dei loro limiti, le criptovalute non si sono sviluppate in una forma di finanza innovativa e robusta, ma si sono invece trasformate in una forma di finanza deleteria". Lo ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, sul futuro della cripto valuta alla 22esima Conferenza annuale della Bri. (ANSA).

