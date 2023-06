(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - BlackRock spinge sulle criptovalute e deposita alla Sec la documentazione per un Etf spot sul Bitcoin che, se approvato, sarà scambiato sul Nasdaq. Non è chiaro, riporta il Financial Times, però se la richiesta sarà promossa dalla Consob americana che, in passato, ha bocciato iniziative simili da parte di altri asset management. (ANSA).

